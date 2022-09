Roma, 16 chili di alimenti privi di tracciabilità: chiesta la chiusura di un forno

La Polizia del VI Distretto, insieme alla Polizia locale e ispettori del Sian dell’Asl di Roma hanno trovato nel negozio ben 16 chilogrammi di prodotti alimentari non tracciati.

Agenti e ispettori riscontrano altre irregolarità

Gli agenti stavano svolgendo accertamenti di routine quando si sono imbattuti in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con annesso un laboratorio artigianale di prodotti di panificazione e dolciari.

Verifiche hanno fatto riscontrare la presenza di quasi 16 chili di prodotti alimentari di origine animale, custoditi nel congelatore, senza la prescritta tracciabilità che gli agenti hanno sottoposto a sequestro.

Accertate anche violazioni amministrative

Inoltre il personale intervenuto per svolgere accertamenti ha riscontrato anche 2 violazioni di carattere amministrativo, per un totale di 1808,00 euro, per la mancata esposizione della prescritta autorizzazione amministrativa e per la mancanza della citata tracciabilità dei prodotti sequestrati.

Per via di queste violazioni è stato avviato il procedimento amministrativo per la chiusura del laboratorio.