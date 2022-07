Roma, scarsa igiene e degrado: chiuso minimarket con oltre 14 kg di carne non tracciata

Roma. Controlli tassativi sul territorio nelle ultime ore: gli agenti hanno passato in rassegna soprattutto la zona Casilino, che ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, quelli del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e 1 unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L’obiettivo è, come sempre, la lotta e il contratto all’illegalità.

I controlli in zona Casilino

Nel corso del servizio, durante un posto di controllo alla stazione Metro C “Grotte Celoni”, sono state identificate in totale 92 persone durante le operazioni. Una di queste, di nazionalità romena, è stata denunciata, mentre un’altra, di nazionalità tunisina, sprovvista dei requisiti di legge per il soggiorno nel territorio dello Stato, è stata portata negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti.

Chiuso minimarket per condizioni pessime

Inoltre, le verifiche hanno riguardato anche un minimarket di zona per il quale è stato richiesto l’intervento degli Ispettori S.I.A.N. della Asl Roma 2. In seguito alle verifiche, poi, è stato emesso il provvedimento amministrativo di chiusura provvisoria dell’esercizio commerciale, resosi necessario a causa delle gravi condizioni igienico sanitarie riscontrate al suo interno.

Prodotti ed alimenti, poi, sono stati sequestrati per mancanza di certificazione. Tra questi, anche 14 chili di carne di pollame, in quanto sprovvisti della dovuta documentazione di tracciabilità, come invece previsto dalla vigente normativa.