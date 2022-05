Roma, esce il fumo dal cofano e accosta: scoppia maxi incendio, 4 auto carbonizzate, altre tre danneggiate

Attimi di paura questo pomeriggio a Roma a seguito dell‘incendio che ha coinvolto sette auto. Alcune di queste, almeno quattro, che si trovavano parcheggiate lungo la via, sono finite completamente carbonizzate mentre altre tre sono rimaste danneggiate.

Auto a fuoco all’Appio Latino oggi

L’incendio è avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 11 maggio 2022, in via Latina 47, zona Appio Latino, in corrispondenza dell’intersezione con Via Cilicia. Qui, a partire dalle 15.30, due squadre dei Vigili del Fuoco con l’ausilio di un’autobotte sono intervenute per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte.

Strada chiusa

Tuttavia, per precauzione e per consentire l’intervento degli operatori, la strada è stata interdetta al traffico veicolare e pedonale così da consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Le possibili cause dell’incendio ai veicoli in Via Latina

Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Locale del VII Gruppo Appio che sono ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Da una prima ricostruzione il conducente di un Mercedes classe E, vedendo del fumo provenire dal cofano, ha accostato un attimo prima che l’auto prendesse fuoco. Gli accertamenti ad ogni modo proseguono.