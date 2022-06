Roma, a spasso sull’Aurelia senza patente e con rifiuti illegali: denunciate 2 persone

Roma. Non solo trasportava rifiuti illegalmente ma era anche privo della patente di guida. La scoperta, da parte della Polizia Locale, è avvenuta ieri pomeriggio durante lo svolgimento dei controlli di routine.

Leggi anche: Beccato a scaricare rifiuti in un fosso a Settecamini: colto sul fatto dalla Polizia Locale

Via Aurelia, camion trasporta rifiuti illegali: i controlli degli agenti

Come anticipato, ieri pomeriggio, una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale — nel corso dei consueti controlli stradali — ha fermato un autocarro in via Aurelia.

Le verifiche degli agenti hanno permesso di rinvenire sul mezzo diversi quintali di rifiuti, materiali plastici, calcinacci e scarti di lavorazione da cantiere; il tutto trasportato senza alcuna autorizzazione.

Due persone denunciate

Due le persone denunciate per violazione delle norme ambientali. Tra di esse anche il conducente del mezzo, un cittadino di nazionalità georgiana di 55 anni, sanzionato perché trovato privo di patente valida. L’autocarro invece è stato posto sotto sequestro.