Roma, animalisti dicono no ai fuochi d’artificio: “Siamo in piena crisi, fermate tutto”

“Si fermino i fuochi d’artificio”. Questa la richiesta di animalisti e ambientalisti che, vista la drammatica situazione della Capitale causa incendi, chiedono l’immediata sospensione del Campionato Italiano di Fuochi d’Artificio. “Tutto questo crea solo un ulteriore danno, siamo già in piena crisi”.

L’appello degli animalisti

Vista l’emergenza incendi e le conseguenze che la Capitale è costretta ad affrontare, per gli animalisti questo appello è il minimo che possano fare. “Siamo in piena crisi idrica e di siccità, tutto questo recherebbe ulteriore danno alla fauna selvatica già messa duramente alla prova in questi giorni”.

“Chiediamo che l’iniziativa del Campionato Italiano di Fuochi D’Artificio del Municipio Roma IX di Castel Romano venga sospesa nell’immediato , vista l’emergenza idrica e di siccità” – dichiara il responsabile dell’associazione Attivisti Gruppo Randadi, Ivan Mazzone – “Chiediamo il vostro intervento appellandoci alla Deliberazione 15 maggio 2020, n. 270 L.R. 39/2002 art. 64 comma 5 – Approvazione del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi – Periodo 2020-2022.”

La manifestazione, “Stelle di Fuoco”, dovrebbe iniziare Venerdì fino a Domenica nei giorni: 1, 2, 3 Luglio e 8, 9, 10 Luglio con i fuochi più famosi d’Italia.