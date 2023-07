Roma, attenzione alla nuova truffa: ‘Questa chiave è sua?’ e rubano la borsa, scippata un’anziana

Roma è fucina per le truffe agli anziani. Ma anche scippi e furti sempre ai loro danni; reati ai danni di pensionati che mano mano sembrano diventare sempre più frutto di una creatività non da poco. Ultimamente sono aumentate le denunce presso le forze dell’ordine che dal canto loro hanno incrementato gli arresti. Ad ogni modo il fenomeno è diffuso. L’ultimo raggiro venerdì scorso in via Adriano Fiori, nella zona di Casal de’ Pazzi, ai danni di una anziana.

Il raggiro messo in atto da due complici

Nel mirino dei due una anziana che si era fermata presso le Poste per prelevare del contante, circa duecento euro. La donna era in procinto di partire per qualche giorno al mare, insieme alla figlia minore e una amica. Una volta parcheggiato a poche centinaia di metri dallo sportello automatico ed effettuata l’operazione è tornata alla propria auto. Appena risalita in macchina un uomo le fa notare delle chiavi a terra, chiedendole se fossero le sue. La malcapitata scende per controllare e proprio in quel momento una complice le sottrae la borsa dal sedile posteriore. Oltre al denaro e ai documenti, nella borsa erano conservati due paia di occhiali, il telefono cellulare e altri effetti personali. Immediata la denuncia ai Carabinieri.

La zona è soggetta a questi episodi

Nel maggio 2022, sempre presso via Adriano Fiori, un episodio ancora più grave. Una sessantottenne, nelle vicinanze dello stesso sportello automatico, fu aggredita da un pregiudicato che le strappò violentemente la borsa dalle mani. La donna fu ricoverata con venti giorni di prognosi con fratture alla spalla e al bacino, ma il ragazzo che la soccorse fornì alle forze dell’ordine tutti gli elementi per rintracciare il malvivente. L’uomo fu poi arrestato per rapina aggravata e lesioni personali.