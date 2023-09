Roma, autista Atac scavalca per raggiungere il posto di guida: ‘La porta si apre solo dall’interno’

Ormai sono di routine i malfunzionamenti e i disservizi dell’Atac, a volte le vittime principali di questa inefficienza sono i passeggeri ma questa volta a subire un disagio è stato il conducente. Nei pressi della stazione Tiburtina l’autista di un autobus Atac è strato costretto a scavalcare lo sportello interno per raggiungere il posto di guida. Ennesima gaffe dell’azienda proprio in corrispondenza dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Le parole del consigliere Stefania Balsamà

Il consigliere del Municipio VII di Roma Capitale Stefania Balsamà parla al Corriere della Città ed esprime tutta la sua preoccupazione per la situazione dei mezzi pubblici della città di Roma. Balsamà sottolinea la completa mancanza di sicurezza a cui ogni giorno i conducenti sono sottoposti per via di una manutenzione, a sua detta, clamorosamente assente dei mezzi di trasporto Atac. “Tanto di cappello all’operatore che nonostante queste condizioni svolge il proprio lavoro”, rimarca il consigliere. I conducenti sono costantemente testimoni dei disservizi Atac. La grillina aggiunge che: “Ad essere danneggiata è anche l’immagine stessa della città di Roma non solo agli occhi degli stranieri ma anche delle altre città italiane. Tutto ciò avviene in un punto strategico a livello turistico e di viabilità della città eterna anche in vista del prossimo Giubileo 2025″ conclude la pentastellata. Roma, probabilmente, andrebbe tutelata meglio di cosi al fine di migliorare la sua vivibilità.

Atac alla prova

Il servizio di trasporto pubblico di Roma continua a sorprendere sempre di più, quasi sempre in negativo purtroppo. Considerando l’inizio del nuovo anno scolastico con conseguente maggiore affluenza rispetto al traffico, questi giorni costituiscono un banco di prova fondamentale per la municipalizzata. Atac subirà un sensibile aumento di afflusso dell’utenza anche in considerazione delle recenti agevolazioni sugli abbonamenti per gli under 19. Infatti si registrano oltre 24mila richieste e ben 16mila nuovi abbonati.