Roma, avvistato un serpente sotto un cassonetto a Corso Francia. I cittadini: ‘Abbiamo paura’

Roma, aumenta il degrado tra le strade della città e l’invasione dei rifiuti non si ferma. Ieri è stato avvistato un serpente sotto un cassonetto dell’immondizia nella zona di Corso Francia e ha creato il panico tra i cittadini. Non sono mancate le segnalazioni sul web che hanno immortalato l’animale mentre cercava riparo, inviando la foto alla pagina Facebook “The Roman Post”, dove, inevitabilmente, si è scatenata la polemica. Ma ecco cos’è successo.

Roma invasa da sporcizia e rifiuti

La Capitale continua ad essere invasa dai rifiuti che dominano sulle strade, creando sporcizia e tanfo ovunque. Il degrado urbano è una vergogna per i cittadini, dati i tantissimi turisti in giro per la città costretti a vedere spettacoli indecorosi. La Tari rimane una delle più alte d’Italia, ma il servizio dell’Ama è sempre più scadente, anche a causa dei continui problemi causati sia dai guasti ai mezzi che agli impianti di raccolta. Nonostante le numerose richieste avallate al Sindaco Gualtieri, la situazione non accenna a migliorare. Tutti i romani si chiedono dove vadano a finire i fondi messi a disposizione per la riqualificazione delle strade e per il decoro urbano.

Avvistato un serpente sotto un cassonetto a Corso Francia

Le segnalazioni sul web per il degrado romano non mancano: dalle feci umane sotto al Colosseo, ai gabbiani che mangiano i piccioni in strada e i marciapiedi colmi d’immondizia. Ieri è arrivata l’ennesima segnalazione a ‘Theromanpost’ che ha condiviso subito la notizia sui social: un passante ha avvistato un serpente sotto un cassonetto su Corso Francia, a Roma Nord. Non sembra un esemplare pericoloso per l’incolumità umana, fra i commenti non sono mancate le ipotesi sul tipo di animale. Secondo alcuni sarebbe un semplice Biacco, un serpente innocuo e molto comune, per altri un Cervone. Ma c’è anche chi avanza l’ipotesi che sia un Saettone, il cui nome scientifico è Zamenis Longissimus, data la visibile lunghezza dell’esemplare. Nessuno di questi è velenoso, ma i cittadini si sono impauriti. Ecco il post:

La rabbia e la paura dei cittadini

I commenti sotto al post non lasciano adito al dubbio: i cittadini di Roma sono stufi della situazione e stanchi di non vedere il minimo impegno da parte della politica per un miglioramento. Un ragazzo ha commentato in dialetto: “Vabbè aprimo uno zoo al centro de Roma, tanto tra cinghiali, pantegane, gabbiani e serpenti c’avemo tutto, ormai”, ma non è mancata l’ironia di un altro: “Roma eccelle nella biodiversità”. In molti scrivono che ormai la capitale sembra Jumanji: una sfida continua tra imprevisti e avversità. Gli animali che entrano in città dovrebbero anche farci riflettere sulle nostre politiche urbanistiche e sull’eccessiva cementificazione che ruba sempre più ‘natura verde’ e le altre specie non sanno più dove rifugiarsi. Inoltre, le strade piene di resti di cibo attirano molti animali in cerca di provviste.