Roma, chiusa la stazione Libia Metro B: ‘Ennesimo problema delle scale mobili’

Continuano i disagi nei trasporti della Capitale. Dopo i lavori e la chiusura della Metro B linea Castro Pretorio-Laurentina, ecco che viene chiusa un’altra stazione. Quella di Libia. E non per la prima volta. Da quando nel 2012 è stata inaugurata la stazione, non sono finiti i problemi. Questa volta per le scale mobili.

Chiusa Metro B, stazione Libia

A confermarlo Atac che ieri ha annunciato la chiusura temporanea per problemi tecnici. In questo momento infatti i tecnici stanno cercando di risolvere il problema. Sembra che questa storia non voglia finire. Prima le infiltrazioni, poi gli ascensori fuori uso, ora le scale mobili. I cittadini si trovano continuamente di fronte una nuova situazione di disagio. A distanza di poco tempo infatti, per un motivo o per un altro, devono stravolgere i loro piani per adattarsi alle logiche di trasporti che, evidentemente, non funzionano.

I bus sostitutivi

Rimane aperta la stazione Sant’Agnese/Annibaliano. Si potranno utilizzare poi le linee del bus:

38

80

83

88

Probabilmente Lunedì 30 Maggio la stazione Libia tornerà fruibile.