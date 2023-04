Roma, chiuso il bar dell’agenzia delle entrate che non faceva scontrini

Roma. Dopo tanto clamore, aggressioni, minacce, incursioni giornalistiche da parte degli inviati di Striscia la Notizia, la cosa sembrava risolta, dal momento che gli scontrini erano magicamente riapparsi nel bar che si trova all’interno dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6 – Eur (Torrino). Ma ora la risoluzione della cosa è ancora più definitiva: il bar ha chiuso i battenti, sembra definitivamente.

Roma, Jimmy Ghione di Striscia aggredito all’Agenzia delle Entrate: “Devi ringraziarmi, ho sventato una strage”

Chiuso il bar dell’Agenzia delle Entrate che non emetteva scontrini

Quando Jimmy Ghione, l’inviato di Striscia la Notizia, insieme al suo cameraman erano entrati nel bar per chiedere spiegazioni di un tale paradosso – ovvero che il bar dell’Agenzia delle Entrate non faceva scontrini dopo le operazioni di pagamento dei clienti – le parole del titolare erano state: ”Prendo il coltello e vi ammazzo”. I due, poi, erano stati aggrediti e minacciati di morte. Ora, a quanto pare, c’è stata un’altra svolta. Nella puntata che andrà in onda proprio stasera, sabato 22 aprile 2023, di Striscia la Notizia, Ghione e le telecamere del tg satirico, superati i rigidi controlli all’ingresso dell’Agenzia, mostrano che il bar rinomato ha chiuso completamente i battenti, con tutte le luci e la strumentazione di servizio spenta. Uno sgombero, insomma, confermato anche dalle testimonianze di alcuni dipendenti, mentre una guardia giurata, quando gli viene chiesto il perché di tale storia paradossale, risponde: ”Ci andavano tutti i dipendenti… è con loro che io me la prendo maggiormente: qui, dal semplice usciere al dirigente, sono tutti Polizia Tributaria”.

Cosa era successo?

Ma cosa era successo? Semplicemente un paradosso paradossale: il bar che si trovava all’interno dell’Agenzia delle Entrate non emetteva scontrini, quello che si trova a e Eur 6 Torrino, a Roma. Insomma, il contorno era quello dell’Istituto che si occupa di tasse, ma l’attività di ristorazione non emetteva scontrini dal 2018. E così, Jimmy Ghione con la sua troupe si era recato per vedere se da quell’anno qualcosa fosse cambiato, ma l’ultima volta era andata anche peggio: niente scontrini e quasi un’aggressione violenta, con tanto di spintoni e minacce. «Prendo il coltello e vi ammazzo» aveva urlato il barista contro gli inviati di Striscia la Notizia.