Il bar dell’Agenzia delle Entrante non emette scontrini dal 2018: Jimmy Ghione di Striscia aggredito

Striscia la Notizia, il noto programma di Antonio Ricci, TG satirico che accompagna la prima serata di molti italiani, è tornato ad occuparsi di una vicenda in parte già ben conosciuta: il bar che si trova all’interno della sede dell’Agenzia delle Entrate Eur 6 Torrino, a Roma, e che, paradossalmente, nonostante la sua collocazione – ripetiamo per sottolineare lo scandalo ”all’interno della sede dell’Agenzia delle Entrate” – non fa scontrini ai suoi clienti dal 2018. Infatti, il bar in questione era stato già segnalato proprio in quell’anno, e la troupe di Striscia è ritornata sul posto per verificare la situazione anche al giorno d’oggi. Il risultato?

Botte e spintoni a Jimmy Ghione: il bar dell’Agenzia delle Entrate che non emette gli scontrini

Una vicenda che ha dell’incredibile, e del paradossale. Uno strano – e inquietante – sintomo di tutto un Paese, potremmo dire. A scoprire il velo di Maya è stato l’inviato Jimmy Ghione che si è recato sul posto per vedere se qualcosa fosse cambiato rispetto alla precedente segnalazione. Ma pare che la situazione si restia al cambiamento, e anzi, questa volta è andata anche peggio, soprattutto per l’inviato recatosi sul posto. Non solo gli scontrini continuano ad essere un miraggio lontano, ma c’è stata anche una violenta aggressione, con tanto di botte, spintoni e minacce. E la cosa, stava per degenerare: “Prendo il coltello e vi ammazzo” ha urlato il barista contro l’inviato e la troupe di “Striscia la Notizia”, dopo comunque averli scaraventati a terra, con botte e altro. Una scena alquanto violenta, che è stata ripresa anche con il cellulare da alcuni passanti che si trovavano lì in quel momento. Alla fine, sono dovuti intervenire due agenti di Polizia in borghese presenti nelle vicinanze per placare la situazione.

Striscia la Notizia: la puntata di questa sera

La puntata con l’avvenimento andrà in onda proprio questa sera, mercoledì 22 marzo 2023, e il tutto sarà chiarito dalle immagini, i resoconti e i maggiori dettagli che verranno forniti dalla puntata. L’autore del servizio è stato Jimmy Ghione, il quale però non se l’è passata benissimo, dal momento che insieme al suo cameraman è stato oggetto di un’aggressione, con tanto di minacce, dagli stessi gestori del bar, colti, ancora una volta, sul fatto paradossale di non emettere scontrino pur trovandosi nella sede dell’Agenzia delle Entrate.

