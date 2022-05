Roma, i cinghiali aspettano, attraversano sulle strisce e poi fanno cena con la spazzatura (VIDEO)

Via della Camilluccia, Roma nord, ieri sera. Ancora cinghiali in mezzo alla strada e praticamente a ridosso delle abitazioni. L’ultimo video inviato alla nostra Redazione mostra l’ennesima famiglia di cinghiali intenti ad attraversare la strada – rischiando, come sempre, di causare incidenti – anche se sulle strisce pedonali, c’è da dire. Scherzi a parte la questione continua ad essere seria: anche perché gli esemplari, come mostrano il video, hanno poi raggiunto i secchioni della spazzatura stracolmi di rifiuti che puntualmente vengono utilizzati come “cena”. «Intanto bisognerebbe capire perché non li svuotano», ci racconta un residente che sull’accaduto commenta: «Il pericolo di incidenti è altissimo e questo è solo uno dei tanti episodi».

Leggi anche: Peste suina a Roma, salgono a 14 i casi: è allarme cinghiali

Video Lucio Parlavecchio, Reporter Montesacro