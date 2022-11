Ciro sparito a Roma da mesi, l’appello: “Ha bisogno di farmaci, dobbiamo ritrovarlo”

Roma. Lui, Ciro, è svanito nel nulla da Roma lo scorso mese di Luglio. Ha 75 anni, è originario di Napoli e da qualche tempo si trovava nella Capitale e aveva deciso di vivere per strada, precisamente nella zona compresa tra Largo Preneste e Arco di Travertino. Senza nessuna notizia a riguardo, ne è stata pertanto denunciata la scomparsa. Sono già trascorsi quattro mesi dalla sua scomparsa, impossibile fino ad ora mettersi in contatto con lui, la speranza è che possa essersi spostato dai luoghi che frequentava abitualmente, senza però avvertire nessuno, soprattutto coloro che lo vedevano quotidianamente e lo salutavano, alle volte fermandosi anche a fare quattro chiacchiere con lui. L’ultimo giorno prima della sua completa sparizione era passato a trovare dei parenti. Dopo quella volta, poi, niente più. A pubblicare l’appello lo scorso martedì sul portale online è stata la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ in onda su Rai 3.

La descrizione di Ciro

L’uomo, di nome Ciro, è alto un metro e cinquantacinque, ha capelli castani e occhi grigi. Al momento, purtroppo, non è chiaro cosa indossasse nel giorno della sua scomparsa, sebbene solitamente vestisse con un gilet multitasche di colore grigio, un berretto di lana, che portava durante la stagione invernale o un cappello con visiera durante l’estate – è probabile che lo indossasse pensando al periodo della scomparsa. Sul sito di ‘Chi l’ha visto?’ si legge: ”L’uomo ha bisogno di farmaci per la sua terapia quotidiana. Dovrebbe avere con sé un telefono vecchio modello, una rubrica con i numeri da chiamare in caso di emergenza, le fotocopie dei documenti di identità e un paio di occhiali con montatura nera che usa solo per leggere.” Chiunque dovesse notarlo, è pregato di segnalarne l’avvistamento alle forze dell’ordine, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112.