Scomparso da giorni il 15enne Domenico: l’appello disperato per ritrovarlo

Fiumicino. Una sparizione improvvisa avvenuta nella prime ore della mattinata di venerdì scorso: Domenico, 15 anni, sembra essere svanito nel nulla, senza aver lasciato traccia alcuna. Una mancanza che crea sgomento. Più passano le ore, i giorni, e più la preoccupazione diventa insopportabile. C’è ansia ed apprensione in tutta la località di Santa Marinella, da cui il ragazzo sembrerebbe essere scomparso quel giorno. Intanto sui social, molti utenti, conoscenti e non, stanno facendo di tutto per far circolare la notizia, di modo che il ragazzo possa essere ritrovato. Anche noi, con questo articolo, speriamo di poter contribuire alla ritrovamento del ragazzo, così che possa ritornare finalmente a casa, dai suoi cari.

Domenico, 15 anni, scomparso da giorni: l’appello per ritrovarlo

Domenico è un giovane ragazzo di Fiumicino, ha 15 anni, è di corporatura robusta, alto circa 1,70 cm, capelli castani, corti. L’ultima volta che lo hanno avvistato, si trovava nel Comune di Santa Marinella, intorno alle 8.00 del mattino di venerdì scorso. Sono passati già diversi giorni dalla sua mancanza, e l’apprensione continua a salire. Se c’è un modo per poter sfruttare al meglio le reti sociali, è proprio questo: condividere la notizia nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo dalla descrizione e indicare la sua posizione. Le ragioni della sua scomparsa sono del tutto ignote, e pare che non avesse motivi per sparire così all’improvviso nel nulla. Ad ogni modo, le ricerche continuano senza sosta, per tutto il territorio di Roma, Ostia, Santa Marinella, Fiumicino e località limitrofe. In fondo all’articolo, oltre che in copertina, alleghiamo la foto del giovane Domenico, affinché possa essere riconosciuto e segnalato in caso di avvistamento. Intanto, seguiranno aggiornamenti, continueremo a monitorare la vicenda.