Roma, controlli a tappeto nella capitale: 4 arresti

Continuano i controlli a Roma messi in atto dai Carabinieri: nelle ultime 24 ore sono state arrestate ben 4 persone: si tratta di due uomini e due donne di età compresa tra i 21 e i 47 anni. Le azioni svolte dalle forze dell’ordine erano volte al contrasto dei furti.

Arrestate due nomadi di 21 e 25 anni

Le più giovani arrestate sono due ragazze nomadi di 21 e 25 anni: entrambe avevano dei precedenti e sono domiciliate presso il campo nomadi di via Anagnina. I militari le hanno bloccate in via delle Muratte a seguito di un furto fatto ai danni di un 67enne a cui è stato portato via il portafogli.

30enne della Guinea in manette

E’ stata poi la volta di un 30enne della Guinea, anche lui con precedenti e senza fissa dimora: i carabinieri di San Sebastiano lo hanno fermato in quanto gravemente indiziato di essere entrato in una tabaccheria e aver preteso dal titolare la somma contante di 700 euro, altrimenti avrebbe distrutto il locale. Al rifiuto del commerciante, il 30enne ha iniziato a danneggiare le apparecchiature elettroniche e due monitor ma è stato interrotto dall’intervento dei militari che lo hanno arrestato per tentata rapina e danneggiamento. L’uomo, processato per direttissima, è stato condannato a 1 anni e 7 mesi di carcere.

Arrestato 47enne tunisino

Infine a finire in manette è stato un 47enne tunisino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Un carabinieri libero dal servizio lo ha sorpreso mentre rubava il cellulare a un 79enne, in via Merulana. Non solo ha derubato l’anziano ma quando questi si è accorto del furto il 47enne a preteso la somma di 50 euro in cambio della restituzione del telefono. I militari hanno arrestato l’uomo per furto aggravato ed estorsione. Processato, dovrà scontare 3 anni, 4 mese e 20 giorni di reclusione e pagare una multa di 1000 più le spese processuali.