Roma, cosa fare nel weekend: tutti gli eventi di Sabato 2 e Domenica 3 Luglio 2022

Finalmente sta per arrivare il tanto atteso weekend, il primo di Luglio. Il primo che sancisce che l’estate è finalmente arrivata e non ci sono più scuse per stare a casa. Tantissimi gli eventi in programma che vi faranno iniziare il mese davvero con tanto entusiasmo. Ecco quelli che abbiamo scelto per voi!

Cosa fare questo weekend a Roma

Quando arriva Giovedì o Venerdì questa è una delle domande più gettonate tra il gruppo di amici. E per i più disorganizzati che decidono di uscire all’ultimo… questo articolo potrebbe salvarvi. Fortunatamente viviamo in un luogo in cui non mancano sicuramente le iniziative e dopo due anni di stop, ecco che tornano i famosissimi eventi della Capitale!

RDS Summer Festival

La prima proposta che vogliamo consigliarvi è sicuramente “RDS Summer Festival”, uno dei festival più attesi di tutti con ospiti davvero speciali. Dal Primo Luglio Ostia si trasformerà in un bellissimo palco che vedrà come prima ospite Elodie, una delle cantanti più apprezzate del momento. Nella giornata seguente, il 2 Luglio, arriverà Coez. Che sicuramente, non ha bisogno di spiegazioni. A chiudere questa bellissima iniziativa sarà Franco126 che tornerà finalmente ad esibirsi dal vivo. Tutto si terrà al Porto turistico di Roma. Non potete perdervelo per nessun motivo al mondo se non l’avete fatto prenotatevi sul sito ufficiale www.rdssummerfestival.it

Isola del Cinema 2022

Per chi è amante del Cinema, deve assolutamente andare in un luogo davvero magico sul Tevere: l’Isola del Cinema in piazza di San Bartolomeo all’Isola. Un’atmosfera bellissima dove poter passare una serata davvero tranquilla che vi farà vivere lo spettacolo delle sere d’estate.

Campagna Amica in centro a Roma

Tornano i Mercati di Campagna Amica, un’iniziativa bellissima di Coldiretti pensava per poter dare la possibilità di acquistare tutti i prodotti della stagione e passare un pomeriggio diverso dai soliti.

Deep Purple Rock in Roma

Non potete non sapere che tornano I Deep Purple a Roma solo per Rock in Roma Sabato 2 Luglio. Dopo due anni di stop, finalmente ecco che torna la possibilità di vedere un concerto davvero bellissimo con tantissimi ospiti. L’evento si terrà all’Ippodromo delle Capannelle.

Giardino di Ninfa

L’ultimo consiglio, ma non per importanza, è di andare al Giardino di Ninfa. Un posto da vedere almeno una volta nella vostra vita che renderà il vostro pomeriggio davvero magico. Un paesaggio meraviglioso che riesce a catapultare tutti in un’altra dimensione. Se volete passare una giornata all’insegna del relax, questo posto fa proprio per voi! Potete prenotarvi sul loro sito www.giardinoninfa.eu