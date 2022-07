Roma, cosa fare nel weekend: tutti gli eventi di Sabato 9 e Domenica 10 Luglio 2022

Finalmente sta per tornare il weekend. L’estate è iniziata alla grande e la Capitale si sta colorando di diversi colori grazie alle tantissime iniziative organizzate. Di tutti i tipi e per tutti i gusti. Ancora una volta, niente scuse per stare a casa. Ecco quali abbiamo scelto per voi!

Cosa fare questo weekend a Roma?

Questa è sicuramente una delle domande che mandano più in crisi le comitive o le coppie. ‘Che facciamo questo weekend?’. E subito iniziano le varie proposte, i vari battibecchi e l’indecisione. Quindi quelli dovrebbero essere die giorni rilassanti partono già con il piede sbagliato. Ne vale la pena? No di certo. Per questo ecco alcune proposte che potrebbero mettere d’accordo tutti!

Maneskin Rock in Roma

Innanzitutto non possiamo non menzionare uno dei concerti più attesi dalla Capitale e non solo. A pochissimi km dal centro, all’Ippodromo delle Capannelle, arrivano i Maneskin in concerto. Questa volta il tanto atteso palco di Rock in Roma sarà solo ed esclusivamente dedicato a una delle band più famose in questo momento. Un successo mondiale che ci rende orgogliosi. Loro sono una forza della natura e live dimostrano tutto il loro talento.

Le info qui: Maneskin a Roma, il concerto sabato 9 luglio al Circo Massimo: strade chiuse e percorsi bus

Giancane di Zerocalcare a Villa Ada

Continuando verso la strada dei concerti, Domenica 10 Luglio, a Villa Ada, arriverà Giancane, cantautore e musicista italiano che collabora con Zerocalcare. L’evento inizierà alle 19:00. Verrà aperto prima da 1789, poi da Ultimi alle 21:00 e Giancane alle 22:00.

Fiesta 2022

Ritorna finalmente la fantastica manifestazione estiva Fiesta all’Eur, in via delle Tre fontane 24. Ci saranno tantissimi ospiti e occasioni per conoscere nuove persone con l’opportunità di arricchire il proprio bagaglio culturale grazie alle diverse culture ed etnie presenti. Sabato 9 Luglio sarà presente Tokischa.

Tiberis, la spiaggia sul Tevere

Si potrebbe pensare anche di fare un salto nella spiaggia in città alla sinistra del Tevere, sotto Ponte Marconi. Una zona grandissima dove poter fare davvero di tutto. L’inaugurazione è prevista per Venerdì 8 Luglio e sarà aperta tutti i giorni fino al 12 Settembre. Tantissime le novità di quest’anno e gli eventi pensati.

Tutti i dettagli qui: Roma, riapre la spiaggia sul Tevere Tiberis: ecco quando, dove, orari e tutte le novità