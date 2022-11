Roma, dai sigari ai monopattini elettrici: nascondono merce rubata nel campo rom, denunciata una 28enne

All’interno del “Villaggio della solidarietà” di via Luigi Candoni gli agenti del XI Gruppo Marconi, guidati dal Dirigente Massimo Fanelli, hanno trovato di tutto. I caschi bianchi, intenti in controlli edilizi all’interno del campo rom, si sono accorti di un vero e proprio deposito di merce di dubbia provenienza, tra cui anche un monopattino elettrico, del quale non è stata fornita agli agenti alcuna fattura relativa all’acquisto.

Scarico merci

I residenti di un modulo abitativo situato all’interno del campo rom scaricavano da una vettura del materiale edile: frullini, attrezzi vari, ma non solo. Anche sigari, accendini e altri articoli. Al termine delle indagini una donna di 28 anni è stata denunciata per il reato di ricettazione e tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.