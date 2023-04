Roma blindata per l’arrivo degli ultrà del Feyenoord: scatta il piano sicurezza e cambia la viabilità al Centro

Roma. La Capitale è pronta per le prossime ore. A partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 19 aprile 2023, scatterà il piano sicurezza attraverso il quale tutto i centro storico verrà blindato. Un piano che non vuole lasciare margini di imprevedibilità in vista proprio della partita di domani all’Olimpico e soprattutto in vista dell’arrivo degli ultras del Feyenoord che, nonostante i divieti di accesso allo stadio, saranno in città per l’evento, come annunciato nei giorni scorsi.

Il pensiero, in queste ore, va subito a quel 2015, quando un gruppo di ultrà olandesi aveva letteralmente devastato a fontana della Barcaccia di piazza di Spagna. Se è successo una volta, può accadere di nuovo, anche perché le tensioni tra le due tifoserie sono alle stelle e il blocco della trasferta di certo non è piaciuto molto a quanti avevano già comprato i biglietti per il volo e il pernottamento. Da oggi pomeriggio, insomma, stazioni aeroporti e caselli autostradali saranno monitorati con attenzione con l’obiettivo di intercettare eventuali ultras in arrivo. Un manipolo, per il momento, è stato già intercettato nella città di Napoli, né si può escludere, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, che la tifoseria olandese possa unirsi a quella partenopea per risalire verso Roma.

Centro storico di Roma blindato

Ci sarà dunque massima attenzione per i luoghi più sensibili del centro storico, tra cui, ovviamente, anche i monumenti come piazze e fontane. Un piano che è stato stilato da un mese, e che ora arriva alle sue ultime fasi di pianificazione discussi proprio in mattinata per garantire ordine e sicurezza pubblica a partire proprio dalle prossime ore. In totale, saranno circa mille gli uomini schierati in campo dalle forze dell’ordine per la giornata di domani, giovedì 20 aprile 2023. In aggiunto entro la giornata di oggi dovranno essere posizionate le transenne a piazza di Trevi, a piazza di Spagna e a Trinità dei Monti per eventualmente chiudere.

Mobilità e monitoraggio delle strade

A partire dalle ore 13.00, invece, saranno rimosse la auto in sosta da Largo Corrado Ricci a via del Cardello e nelle strade limitrofe allo Shamrock, pub vicino al Colosseo il quale, negli ultimi anni, è divenuto un centro di ritrovo per ultrà stranieri in trasferta e che proprio per questo potrebbe rappresentare un altro punto sensibile da monitorare durante le ore di domani. Parallelamente a tutto questo, ovviamente, altri agenti monitorano anche gli scambi che avvengono online, sul web, tra le tifoserie. Da domani, a partire dalle ore 17.00 e fino alle 20.00 ci saranno anche cambiamenti sulla mobilità: resteranno disattivate le fermate bus sul lungotevere Diaz all’altezza del civico 17 e sul lungotevere Cadorna all’altezza dell’Aula Bunker.