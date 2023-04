Roma-Feyenoord, il Ministero dell’Interno teme l’arrivo degli ultras olandesi nella Capitale

Mentre la Capitale si gioca la possibilità di essere la location per l’EXPO 2030, nel mentre il Ministero dell’Interno deve gestire il potenziale arrivo dei tifosi olandesi per la partita di Europa League Roma-Feyenoord. Infatti, per l’incontro sarebbero in Italia gli ultras provenienti da Rotterdam, che hanno trovato ospitalità presso i supporter del Napoli. Ospiti per una ripicca alla Curva Sud, considerato come tra le tifoserie azzurre e giallorosso non sia mai scorso buon sangue ma bensì un’accesa rivalità, spesso culminata anche in casi di grave violenza.

Pericolo ultras olandesi nella Capitale per Roma-Feyenoord

Il gruppo dei Vak S sarebbe già in Italia, dove assisterà insieme ai tifosi partenopei all’incontro di Champions League tra Napoli e Milan. Un’alleanza, quella tra napoletani e olandesi, nata improvvisamente dall’astio verso la tifoseria giallorossa. A legare con gli ultras di Rotterdam, sarebbero stati i gruppi legati alla Curva A dello stadio Diego Armando Maradona (ex San Paolo di Napoli). Ancora una volta, questo risvolto sta gettando nel panico la Questura di Roma, che blinda la Città e il suo centro storico nel tentativo di vincere una duplice partita: tenere in ordine la zona del Centro Storico e mostrare come la Città Eterna sia sicura ai commissari dell’EXPO (questi atterrati ieri sera a Fiumicino).

La manovra di bloccare la trasferta ai tifosi del Feyenoord, al momento, sembra non aver avuto efficacia. Infatti, già da domani potrebbero arrivare numerosi ultras olandesi con il solo scopo di portare scompiglio nella Capitale. Tutto nonostante la linea politica pensata prima dal sindaco Gualtieri e poi il ministro Piantedosi, che volevano in tutti i modi preservare la sicurezza della Città Eterna. Un pensiero, però, che forse rimarrà solo teoria. Infatti, anche con lo stadio Olimpico chiuso ai supporter olandesi, rimane la forte possibilità di scontri con le forze dell’ordine all’interno del Centro Storico capitolino o quantomeno nelle vicinanze del Foro Italico.

Allarme ultras Feyenoord, cambia la viabilità a Roma