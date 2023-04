Roma-Feyenoord: i tifosi olandesi in Italia ospiti degli ultrà partenopei, mercoledì saranno a Roma

I tifosi olandesi del Feyenoord sono già in Italia e precisamente a Napoli. L’immagine pubblicata in rete e che li ritrae abbracciati sul lungomare partenopeo insieme ai tifosi del Napoli, non lascia, infatti, adito a dubbi. Ospiti degli ultrà partenopei, i Vak S sono pronti ad assistere al match che vale i quarti di finale di Champions contro il Milan e che è in programma alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona.

Roma-Feyenoord, massima allerta: pericoloso l’asse con gli ultrà del Napoli, olandesi invitati in Campania

La trasferta a Napoli, poi l’arrivo a Roma dei tifosi del Feyenoord

Conclusasi la trasferta a Napoli, poi, il prossimo mercoledì, sarà la volta di Roma. In considerazione della forte rivalità che caratterizza le due tifoserie, nonché dei trascorsi non esattamente idilliaci, il livello di allerta per la partita di ritorno di Europa League che si giocherà il prossimo giovedì all’Olimpico contro il club giallorosso, è alto. A destare una certa apprensione anche il concomitante arrivo dei commissari per Expo del 2030, nonché la possibilità di eventuali blitz da parte degli attivisti di Ultima Generazione. Ora, appare eloquente la foto apparse in rete in queste ore e che immortala gli ultrà olandesi abbracciati sul lungomare di Napoli ai tifosi della Curva A, acerrimi nemici dei romanisti. Oltre suddetta foto anche le minacce social che da un paio di giorni a questa parte pullulano sul web non promettono nulla di buono. A gravare, inoltre, anche il ricordo di quanto avvenuto sull’A1 nel mese di gennaio, quando romanisti e napoletani hanno dato vita ad una vera e propria guerriglia nella zona di Badia al Pino.

Controlli rafforzati

Alla luce di quanto finora detto, è previsto da parte della questura un controllo stringente di stazioni ed aeroporti ma anche dei caselli autostradali. La Digos inoltre presiederà in borghese le strutture alberghiere dove alloggeranno i tifosi olandesi, al fine di evitare agguati ai romanisti o pericolosi contatti tra le due tifoserie. Inoltre, va ricordato che i sostenitori del Feyenoord non potranno entrare all’Olimpico per vedere la partita anche se l’ipotesi che i napoletani possano aver provato a comperare i biglietti per conto dei loro amici olandesi non è da escludere.