Roma-Feyenoord, massima allerta: pericoloso l’asse con gli ultrà del Napoli, olandesi invitati in Campania

Roma-Feyenoord, è allerta. Nelle ultime ore hanno voluto ribadirlo, qualora non fosse stato chiaro sin da subito: per la giornata di giovedì prossimo 20 aprile 2023, gli ultras del Feyenoord saranno nella Capitale e la situazione non sembra certo essere tra le più idilliache, conoscendo soprattutto i trascorsi.

Roma-Feyenoord, l’allarme della questura: ”Previste manifestazioni violente e pericolose”

Roma-Feyenoord, massima allerta per giovedì

Sarebbero almeno un centinaio i tifosi appartenenti alla frangia estrema e che destano preoccupazioni per l’ordine e la sicurezza pubblica capitolina. La maggior parte di questi arriverà già dopodomani, durante la giornata di mercoledì. Ma forse, alcuni di questi, prima di raggiungere la Capitale potrebbe far tappa proprio a Napoli. Un asse pericoloso quello tra i tifosi partenopei e i tifosi olandesi: entrambe le tifoserie non hanno un passato di pace con i romanisti. Un altro elemento, insomma, che preoccupa gli investigatori in previsione della partita di ritorno di Europa League tra Roma e Feyenoord. Una trasferta, lo ricordiamo, vietata ai sostenitori del club olandese, ma che a quanto pare non ha impedito ad alcuni di questi di fare il biglietto aereo con l’obiettivo di arrivare nella Capitale. Dovranno guardare la partita in un qualche pub del Centro, e si spera che la cosa possa finire in questo modo, senza ulteriori sconvolgimenti, anche se i messaggi che arrivano dalla tifoseria non sono proprio rassicuranti.

L’asse pericoloso con i tifosi del Napoli

Tra le altre cose, inoltre, gli investigatori sospettano che alcuni supporter olandesi possano aver provato ad aggirare il veto di acquisto dei biglietti per l’Olimpico, passando attraverso gli ultras gemellati, tra i quali proprio quelli napoletani. Questi, inoltre, pare abbiano invitato gli ”amici” del Feyenoord a recarsi domani a Napoli per assistere alla partita contro il Milan. Infine, a coronare il tutto, c’è sempre il rischio di una pessima figura con gli ispettori del Bie, il Bureau internazionale, che dovranno valutare la candidatura della Capitale per Expo 2030 e della Uefa. Il rischio. concreto, e l’allerta è alta: proprio qualche giorno fa vi avevamo raccontato che la questura aveva diramato un alert agli albergatori chiedendo loro di riferire dell’arrivo di olandesi negli hotel. Il piano di sicurezza, intanto, è pronto e coinvolgerà non meno di mille agenti sparsi sul territorio.