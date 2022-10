Roma, la giungla delle Stazioni: tra aggressioni, furti e rapine la vita difficile dei passeggeri

Roma. Le ultime ore sono trascorse all’insegna dei controlli, come sovente accade, soprattutto nel fine settimana, quando il flusso di persone che si riversa per le strade aumenta e la voglia di festeggiare il tempo libero lascia progressivamente il posto alla disinibizione.

Gli arresti nelle ultime ore a Roma

Proprio quando la cittadinanza abbassa la soglia dell’attenzione, l’occhio dei Carabinieri, invece, intensifica la stretta, nel tentativo di arginare le occasioni di illecito e garantire così la sicurezza dei cittadini. In totale, durante gli ultimi controlli, i militari hanno arrestato 8 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di furto aggravato e rapina. Ecco il bollettino degli ultimi giorni.

Rapine ai passeggeri a Lepanto

Il primo arresto si è verificato presso la fermata metropolitana “Lepanto”, quando una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Prati, in borghese, ha proceduto con il fermo di un cittadino romeno di 39 anni, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di rapina. L’uomo, a quanto pare, aveva da poco rubato il portafogli dallo zaino di una donna. Nella fuga ha anche spintonato gli operatori, ma a nulla è valso il suo tentativo.

Turista accerchiata da quattro donne

Sempre all’interno della fermata metropolitana “Lepanto”, i Carabinieri della Stazione Madonna del Riposo hanno arrestato quattro donne, di età compresa tra 18 e 35 anni, tutte di origini bosniache e senza una fissa dimora nella Capitale, sorprese all’interno del vagone della metro mentre rapinavano una turista tailandese dopo averla accerchiata. Una di loro è riuscita ad aprire la borsetta della malcapitata portandole via il portafoglio con all’interno la somma di 1250 euro in contanti e documenti personali, ma è stata prontamente bloccata dai Carabinieri insieme alle tre complici.

Aggressione in una boutique a Termini

Parallelamente, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini invece, hanno arrestato un cittadino albanese di 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di rapina impropria. Il soggetto in questione è stato bloccato dai militari, mentre aggrediva un addetto alla sicurezza di una boutique dello scalo ferroviario, che poco prima lo aveva notato mentre rubava una bottiglia di profumo.

Tentato furto di un’auto

Ma non è tutto. Ancora, due romani di 42 e 65 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi dai Carabinieri del Nucleo Operativo Roma San Pietro in via Giulia, mentre rovistavano all’interno di un’auto, risultata noleggiata da un turista tedesco. Le strade non sono mai sicure, e i pericoli sempre dietro l’angolo, per questo le operazioni di monitoraggio continueranno senza sosta anche nelle prossime ore.