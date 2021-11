Roma. Gli sfilano il portafoglio: 70enne derubato sulla Metro A. E’ accaduto ieri mattina a Roma, nella Stazione Via Vittorio Veneto della Metro A “Spagna“. La vittima, un uomo di 70 anni, è stato derubato da due cittadini romeni senza fissa dimora, di 39 e 26 anni. I criminali, avvicinatisi alle spalle dell’anziano, gli hanno sfilato il portafoglio dal giubbotto mentre l’uomo era intento a salire sul vagone della metropolitana. L’azione non è sfuggita ai Carabinieri, che li hanno colti sul fatto.

Roma. 70enne derubato: l’intervento dei Carabinieri

I militari hanno intercettato i due criminali mentre derubavano la vittima. Una volta perquisiti, la refurtiva è stata recuperata dai Carabinieri che hanno anche sequestrato uno smarthphone rubato, trovato nelle tasche del 26enne. Per questo motivo, il più giovane dei due è stato anche denunciato a piede libero con l’accusa di ricettazione. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso. Sono stati poi portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

