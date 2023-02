Roma, i pacifisti scendono in piazza sabato 25 febbraio contro la guerra in Ucraina: dove e a che ora

Lo scorso anno, proprio il 24 febbraio, è scoppia la guerra che vede tutt’ora protagoniste Russia e Ucraina. In occasione della ricorrenza a Roma e nei dintorni sono previste una serie di manifestazioni pacifiste contro il conflitto e a sostegno delle popolazioni che si trovano coinvolte negli scontri.

La manifestazione organizzata dai docenti del liceo Ebriques

Domani, sul litorale, dalle 9 alle 11, i docenti del liceo scientifico “Federigo Enriques” daranno vita a una iniziativa itinerante denominata “Crociata dei Bambini”, rievocazione di una storia di Bertolt Brecht con al centro la rivendicazione e il diritto, soprattutto dei più piccoli, alla pace. Questo accadrà a un anno esatto dall’invasione russa dell’Ucraina. Alla “Crociata” parteciperanno circa 300 persone. Il corteo partendo da via Capo dell’Argentiera (stazione di Lido Nord), giungerà al Teatro del Lido, in via delle Sirene, percorrendo viale dei Promontori, via Capo Spartivento, viadotto Attico Tabacchi, via delle Baleniere, via Orazio dello Sbirro, piazza e corso Duca di Genova. Possibili momentanee deviazioni per le linee di bus 01, 04 e 05B.

Il corteo a San Lorenzo contro la guerra in Ucraina

Dalle 15 alle 19 a San Lorenzo, si terrà la manifestazione contro la guerra in Ucraina indetta dal Movimento per il diritto all’abitare da piazzale Tiburtino a viale Gobetti. Percorso lungo piazza e via di Porta San Lorenzo, piazzale Sisto V e viale Pretoriano. All’iniziativa è prevista la presenza di 300 persone. Entro le 12, dovranno essere rimossi i veicoli in sosta su piazzale Tiburtino e in via Gobetti dl civico 2 a viale Pretoriano. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee 71 e 492.

Iniziative per la pace

Domani, 25 febbraio dalle 14 alle 19 ci sarà una manifestazione per la pace in piazza Santi Apostoli. Un’occasione alla quale è annunciata la partecipazione di 500 persone. Anche a Centocelle dalle 15 alle 18, è stata annunciata una manifestazione “per la pace”, promossa da Anpi. Circa 300 persone si muoveranno in corteo da piazza di San Felice da Cantalice per arrivare in piazzale delle Gardenie dopo aver percorso via dei Castani, piazza dei Mirti, piazza dei Gerani e viale delle Gardenie. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee C5, 5, 313, 450, 542.

Fiaccolata ai Fori Imperiali

A partire dalle 17,30 alle 20 si terrà una fiaccolata lungo via dai Fori Imperiali sino alla piazza del Campidoglio. Anche questa iniziativa viene organizzata a un anno dal conflitto in Ucraina da “Europe for Peace”, un coordinamento di associazioni, sindacati, espressioni della società civile, tra i cui promotori è la Comunità di Sant’Egidio. Entro le 8 dovranno essere rimossi tutti i veicoli in sosta nel tratto di via dei Fori Imperiali tra via San Pietro in Carcere e piazza della Madonna di Loreto, comprese le due aree di parcheggio all’altezza della Colonna Traiana e del Vittoriano