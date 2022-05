Roma, il camion AMA si apre, montagna di rifiuti riversata in strada (FOTO)

Incidente ieri sera lungo Via Conca d’Oro a Roma dove un camion AMA, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso improvvisamente il carico riversando i rifiuti sulla carreggiata. E’ successo poco prima della mezzanotte di ieri domenica 29 maggio 2022. L’episodio, avvenuto in direzione Largo Valtournanche, si è registrato all’altezza del civico 300: la strada è stata così ricoperta da decine di sacchetti della spazzatura. Sul posto, dopo pochi minuti, è sopraggiunto un altro mezzo della municipalizzata che ha provveduto a recuperare la spazzatura.

Foto Reporter-Montesacro