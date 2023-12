Roma, il canile di Muratella organizza ‘Jingle Pet’, prima festa delle adozioni

Mercoledì 20 dicembre, presso il canile di Muratella in via della Magliana n. 856, dalle 15.30 alle 18, si terrà a Roma l’evento ‘Jingle Pet’, la prima giornata di festa dedicata alle adozioni dei cani di Roma. All’evento, promosso dall’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale, sono invitati gli oltre 800 cittadini e cittadine di tutte le età e di tutte le nazionalità che hanno adottato un cane dai canili comunali nel corso del 2023.

L’evento ‘Jingle Pet’ al canile di Muratella

Un momento che vuole essere un’occasione per riconoscere il gesto d’amore compiuto dagli adottanti e, insieme, per rilanciare la campagna per l’adozione dei cani e dei gatti ospitati nelle strutture di Roma Capitale.

Le parole dell’assessora all’Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi

“Con questa giornata vogliamo dare valore ed esprimere la riconoscenza della città alle tante persone e famiglie che nel corso dell’ultimo anno hanno scelto di compiere un importante gesto d’amore, adottando uno dei cani di Roma”, ha affermato l’assessora all’Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi.

“È nostra intenzione dare sempre più slancio alla campagna per le adozioni di cani e gatti potenziando la rete di sostegno alle persone e alle famiglie, sostenendo le associazioni e moltiplicando i progetti speciali, come sono stati fin qui la campagna per le adozioni dei cani anziani e l’esperimento realizzato con gli anziani ospiti dei cohousing del Comune. Adottare un animale significa allargare il proprio cuore e la propria famiglia, e noi a queste persone vogliamo dire grazie”.

All’evento saranno presenti, con una postazione dedicata, tutte le associazioni di volontariato convenzionate presso i canili di Muratella e di Ponte Marconi e i responsabili dei gattili convenzionati, che potranno illustrare ai partecipanti la loro attività e l’impegno profuso ogni giorno per la cura di cani e gatti.