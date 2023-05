Roma, il programma del Giubileo: attivo il sito, cantieri chiusi entro l’8 dicembre del 2024

Il Vaticano ha illustrato alla stampa internazionale il programma per l’Anno Santo, che porterà nella Capitale la bellezza di 32 milioni di pellegrini. Stima quest’ultima che, considerando l’interesse suscitato all’estero per questo importante ricorrenza, potrebbe anche aumentare ulteriormente. L’Anno Santo del 2025 sarà il mio grande evento mondiale post pandemia ospitato nella Città Eterna che vedrà la presenza di mostre diffuse capillarmente sul territorio, negli ospedali e in luoghi di sofferenza ancora in studio, oltre – ovviamente – ai grandi raduni tematici a San Pietro.

Giubileo, Vaticano segnala le criticità di Roma in vista del 2025: allarme sulla sanità, la sicurezza e i trasporti

Il Giubileo 2025 a Roma e la mostra con le opere di El Greco

Dal primo settembre all’8 ottobre 2023 sarà visitabile nella chiesa di Sant’Agnese in Agone un’eccezionale esposizione con opere del grande artista rinascimentale spagnolo, El Greco. I dipinti non hanno mai lasciato la Spagna e sono stati messi a disposizione proprio per questa circostanza, segnano l’inizio di un percorso di riflessione sul tema della “speranza in Cristo”, al fine di aiutare l’essere umano a risollevarsi dalle sue miserie attraverso la prospettiva della vita eterna. Nella mostra si potrà osservare un trittico teologico composto dai tre capolavori dell’artista: Il Battesimo, Il Cristo abbracciato alla croce e Il Salvatore benedicente.

I cantieri per i sottopassi

Intanto, inizieranno nel mese di luglio i cantieri per la realizzazione dei sottopassi per i due grandi lavori che sono previsti a Piazza Pia. Verrà creato un nuovo sottovia che si collegherà a quello già esistente, rendendo l’intera zona interamente pedonale, eccezion fatta per via della Traspontina al fine di permettere l’accesso all’ospedale Santo Spirito). “Si sta verificando se pedonalizzare anche Piazza Risorgimento e la zona della basilica del Laterano. Abbiamo una fiduciosa certezza che per l’8 dicembre 2024 i lavori saranno conclusi anche perché lavoreranno 24 ore su 24”, queste le parole dell’arcivescovo Rino Fischella. Inoltre, per facilitare i pellegrini, è attivo da oggi il sito ufficiale del Giubileo.