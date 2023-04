Giubileo a Roma, al via i lavori: ecco cosa cambierà e dove ci saranno i cantieri

Partono i lavori per il Giubileo di Roma nel 2025. Nel mese di Aprile 2023, saranno diversi i cantieri aperti in giro per la città. Tutti, avranno il compito di modernizzare il look della Città Eterna, ma soprattutto superare le attuali fragilità sul piano della viabilità e dei trasporti pubblici. I cantieri diventeranno operativi a partire da giugno 2023, con tecnici che dovranno riempire il gap che abbiamo con le altre Capitali europee.

Partono i cantieri per il Giubileo di Roma

I lavori più impegnativi avverranno nel cuore del quartiere Prati, dove a piazza Risorgimento verrà aperto un cantiere. Stessa cosa, poi, all’interno della vicina stazione Ottaviano. Lavori che dureranno per diversi mesi all’interno di questo quadrante capitolino, che conseguentemente verrà chiuso al traffico veicolare. Si prevedono, come plausibile, diversi disagi per gli automobilisti che viaggiano abitualmente nella zona del Vaticano e dell’Aurelia.

Importanti lavori verranno effettuati anche nella zona della stazione Termini, con l’intenzione di potenziare ulteriormente il passaggio di mezzi pubblici nella zona e risolvere le gravi congestioni del traffico che puntualmente compaiono nei pressi dell’importante struttura ferroviaria. Nella zona dell’XI Municipio, previsti lavori anche nella zona della Portuense, al fine di migliorare i collegamenti tra il Centro Storico e Fiumicino, oltre che i quartieri che affacciano sulla famosa arteria urbanistica.

In provincia di Roma

Parte il cantiere anche sulla Braccianese, dov’è previsto il rifacimento del manto stradale. Lavori necessari, considerato come per lo stato della strada recentemente si sono verificati anche gravi incidenti. L’obiettivo, forse proibitivo per la burocrazia di Roma, è quella di portare la Città Eterna a non avere manti stradali dissestati in vista del Giubileo. Davanti il sindaco Gualtieri, come i primi cittadini della Provincia, hanno appena 24 mesi di tempo. Pochissimo tempo per agire, specialmente se calcoliamo i caratteristici ritardi nei cantieri che puntualmente investono Roma. Come finirà?