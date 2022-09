Roma, insulti e scritte no vax contro le sedi sindacali Cisl e Cgil: ”nazisti traditori”

Scritte naziste e no vax contro le sedi sindacali Cisl e Cgil di Torre Angela e Tor Bella Monaca. L’atto vandalico è avvenuto nella notte di oggi 3 settembre. Questa mattina la scoperta da parte dei sindacati, che hanno ritrovato l’entrata delle sedi ricoperta da scritte.

“Nella notte, le sedi sindacali della CISL e della CGIL di Torre Angela e Tor Bella Monaca sono state imbrattate da un vile attacco di soggetti che, viste le scritte e lo stile, si possono presumere essere di matrice anarchica”, ha detto Nicola Franco, Presidente del Municipio VI delle Torri.

“Attacchi del genere – prosegue Franco – su questo territorio non sono permessi a nessuno. Per questo, esprimiamo una forte condanna per quanto accaduto, unitamente a esprimere vicinanza ai sindacati CISL e CGIL, per senso di solidarietà nei riguardi di tutti”.