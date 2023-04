Roma invasa dai topi, allarme al Centro: ”Sette esemplari per ogni abitante”

Roma. Cinghiali, gabbiani, capre e, ovviamente, coloro che da sempre hanno avuto un posto d’onore in Città: i topi. Ora, però, sono arrivati perfino ad invaderne il Centro, e non si fa di certo fatica a vederli correre e sgattaiolare via per le strade più rinomate della Capitale, sempre in cerca di cibo , lungo i bordi dei marciapiedi, non troppo timorosi.

Roma, “Aiuto c’è un topo gigante nella metro”: ma era una nutria

I topo invadono Roma: allarme al Centro

Sono anche loro attirati particolarmente dal cattivo odore che viene sprigionato dai cassonetti, oppure dai rifiuti stessi che vengono alle volte lasciati a terra e marcire, a biodegradarsi, e che rappresentano un pasto eccellente per i nuovi inquilini del Centro. Quasi nessun quartiere è risparmiato: da Prati a Castro Pretorio, non ci sono favoritismi, e le associazioni di residenti preparano la protesta che si gonfia sempre di più. La richiesta è chiara: derattizzazione immediata delle strade: “Nelle nostre zone – dicono – non viene fatta da prima che il sindaco Roberto Gualtieri conquistasse lo scranno più alto del Campidoglio”. Il numero stimato degli esemplari poi è preoccupante: “A Roma ci sono più di 10milioni di esemplari nascosti si tratta di circa sette topi per ogni abitante” (fonte intervista Repubblica di due anni fa).

La proposta dell’assessore dem

L’allarme è chiaro, e così l’assessore all’Ambiente del municipio I, il dem Stefano Marin, ha scritto al dipartimento all’Ambiente del Campidoglio con una richiesta di installazione di “gabbie anti-ratto” su ogni caditoia, di quelle, in special modo, posizionate in prossimità dei cassonetti che tanto fanno gola ai topi della Capitale. “Con la stessa griglia in metallo utilizzata per evitare che gli scoli vengano ostruiti dal fango e dalle foglie secche – riflette l’assessore dem – si può riuscire a impedire che i topi escano dal sottosuolo e vadano in cerca di cibo intorno ai cassonetti”.