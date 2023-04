Cinghiali a Roma, ungulati avvistati nei pressi delle case di Casetta Mattei: inseguito un cane col proprio padrone

Nella Roma dell’EXPO 2030, si torna a parlare di cinghiali che si aggirano per le vie della Capitale. Questa volta, gli ungulati sono stati avvistati all’interno del quartiere di Casetta Mattei, con gli animali che si sarebbero stabiliti momentaneamente in un parco pubblico. La loro presenza non è passata inosservata ai residenti, che già hanno cominciato a segnalare vari disagi. Infatti, pochi giorni fa un cinghiale avrebbe inseguito un cane di compagnia, rischiando addirittura che lo caricasse.

Cinghiali a Roma, avvistati a Casetta Mattei

Non è la prima volta che i cinghiali stazionano a Casetta Mattei, con due ungulati che spesso si sistemano all’interno del parco Vela, con l’area verde che prende il nome dall’omonima strada. I due animali partirebbero da questo punto, girando poi il quartiere in cerca di rifiuti o roba da mangiare. Il tutto tra la paura dei residenti, che sempre più spesso devono osservare questi possenti animali aggirarsi nei pressi dei loro portoni di casa. I due ungulati in questione, sarebbero arrivati nel quartiere appena dieci giorni fa, non attendendo tempo per portare disagi – e un po’ di timore – nei residenti locali.

Al Messaggero Roma, una residente racconta: “Intorno alle 10.30 di giovedì 14 aprile, mentre stavo facendo una passeggiata con mio marito ne abbiamo osservati due. Ma nella zona c’è anche chi sostiene siano addirittura tre”. In un video che gira sui social, il 17 aprile un signore sarebbe stato inseguito da un cinghiale mentre portava a spasso il proprio cane di compagnia. Cane e padrone, in una scena surreale, se la sono dovuta dare a gambe per paura che il cinghiale li caricasse e potesse fargli del male a entrambi. Una paura concreta, considerato come oggi il gruppo di ungulati (duo o tre dalle testimonianze) si è piazzato nei pressi dell’area bimbi del parco Vela, in uno spazio peraltro vicino anche a un parcheggio pubblico.