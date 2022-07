Roma, investe un cane e fugge: ‘Cerco testimoni, offro una ricompensa’

È successo questa mattina, alle 6:30, sulle strisce pedonali vicino Copifax, in via di Selva Candida, altezza via mombaruzzo, zona Casalotti. Il piccolo cagnolino è stato travolto da una punto bianca a tutta velocità. Il conducente dell’auto, poi, non si è neanche fermato. Lasciando lì la povera vittima e la padrona che, incredula, ha perso tutto in pochi minuti.

Foto di: Valentina Ricciuti, presa dal suo profilo Facebook

La vicenda

Rimane solo tanto dolore. Un’assenza. E tanta rabbia. Rabbia perché non c’è stato un gesto di umanità. Rabbia perché l’incidente si sarebbe potuto evitare. Rabbia perché una parte della quotidianità della padrona, non può più tornare.

Valentina, qualche ora fa, ha pubblicato sul suo profilo Facebook un annuncio con la speranza di poter trovare il conducente dell’auto. “Se qualcuno ha visto qualcosa mi contatti, sarò ben lieta di offrire una ricompensa. Grazie“.

Tantissimi i commenti e le altre segnalazioni. Purtroppo, questa, non è l’unica storia. Ce ne sono tante. Tutti i giorni. “Gli animali non saranno mai tutelati abbastanza”.