Roma. La cartoleria storica sta per fallire, il quartiere si mobilita: contribuisce anche Carlo Verdone, ma ancora non basta

Il periodo segnato dal Covid ha messo in ginocchio tantissime attività. Alcune si sono trovate costrette a chiudere definitivamente i battenti, altre cercano, con tutte le forze, di resistere. Di quest’ultima categoria fa pare la cartoleria di Cristiano Di Giorgio, in via Giacinto Carini a Monteverde Vecchio (Roma).

La storia e le parole di Cristiano

“Mi chiamo Cristiano Di Giorgio, molti di voi mi conoscono per essere il cartolaio di Via Giacinto Carini, a Monteverde Vecchio. Mi sono deciso a raccontare la mia difficoltà, perché solo continuando a lavorare posso portare a conclusione il piano di rientro che con l’aiuto di istituzioni pubbliche e private ho in corso di ridefinizione. Anche io, come molti, mi sono trovato con un’esposizione verso fornitori e dipendenti non più sostenibile dopo due anni di covid.”

Queste le parole di Cristiano che, conosciuto e stimato da tutti nel quartiere, rischia di vedere abbassata la saracinesca della sua amata attività per sempre.

L’iniziativa su Gofundme

“Chi mi sta leggendo conosce adesso la mia reale situazione, perciò può scegliere di aiutarmi con piena consapevolezza e cognizione di causa. Vi ringrazio di cuore per l’ascolto”.

Per salvare la propria attività, Cristiano, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe: una piattaforma americana di crowdfunding a scopo di lucro che consente alle persone di raccogliere fondi per eventi. La solidarietà dei monteverdini non si è fatta attendere, infatti, in soli cinque giorni sono stati donati oltre 2.800 euro. La cifra attualmente raccolta è di 2.835 €

Anche Carlo Verdone, cliente assiduo della cartoleria, ha voluto dare il proprio contributo approfittando della propria visibilità per aiutare la storica cartoleria monteverdina. Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link : https://gf.me/v/c/gfm/sosteniamo-la-cartoleria-di-cristiano-a-mverde

