Roma, la droga viaggia sulle due ruote: centauri fermati con cocaina e oltre 18.000 euro

Roma. La droga continua a circolare nella Capitale, e ora che è arrivata ufficialmente l’estate, cambiano i mezzi di trasporto, ma la ”sostanza” rimane quasi sempre la stessa. Per questo i controlli e gli appostamenti degli agenti impegnati quotidianamente sulle strade risultano essere necessari per poterne limitare la circolazione.

Centauro fermato con la coca a bordo

Il primo centauro della droga è stato fermato durante un posto di controllo in via Fosso di S. Maura, dagli agenti della Sezione Volanti. L’uomo, un 53enne italiano, è stato notato mentre si trovava a bordo di un motoveicolo ed era intento nelle sue attività illecite nella zona. Quando il soggetto ha ripreso la sua marcia, ha subito notato la volante della Polizia, comportandosi come chiunque avrebbe fatto, se in possesso di droga: ha invertito improvvisamente la marcia.

Ovviamente, l’atteggiamento non ha fatto altro che insospettire maggiormente gli agenti che hanno deciso così di fermarlo. Durante il controllo, il soggetto è stato trovato in possesso di 90 grammi di cocaina nascosti nel vano sottosella, 1750 euro in contanti e 3 smartphone.

Il controllo a domicilio

Successivamente, si è deciso di procedere con il controllo nella sua abitazione. Qui, i poliziotti hanno sequestrato complessivamente 2 kg. di cocaina, 608 grammi di hashish, suddivisi in 6 panetti e vario materiale per il confezionamento delle dosi oltre ad un bilancino di precisione. Inoltre, in una borsa da viaggio, nascondeva oltre 18 mila euro in contanti. Dopo la direttissima, convalidato l’arresto, nei confronti del 53enne, è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il secondo arresto in via Prenestina

Anche in via Prenestina, angolo via Palmiro Togliatti, un altro motociclista è stato sorpreso durante le sue attività illecite. Qui gli agenti hanno fermato un motociclo Honda SH il cui conducente li aveva insospettiti con dei comportamenti inconsueti mentre era alla guida. Una volta fermato, il centauro, un romano di 48 anni, con precedenti di Polizia, spontaneamente ha consegnato loro una busta spillata con all’interno 519 grammi di cocaina.

Perquisito il veicolo a due ruote, i poliziotti hanno sequestrato ulteriori 8 involucri della stessa sostanza pari a 62 grammi nascosti sotto la sella. Anche la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare un involucro sottovuoto contenente cocaina pari a grammi 23,87, una macchina sottovuoto e materiale per il confezionamento delle singole dosi. Dallo stupefacente sequestrato si sarebbero potute ricavare 3209 singole dosi. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse da coloro che coabitano con lo stesso.