Roma, spaccio di cocaina sul Ponte Sisto: il pusher reagisce e si scaglia contro i Carabinieri

Controlli dei Carabinieri nella zona di Trastevere, pusher finisce in manette. La scorsa serata i Militari hanno eseguito una serie di controlli nello storico quartiere della Capitale, mirati al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. Oltre allo spacciatore finito in arresto altre due persone sono state multate per il consumo di bevande alcoliche da asporto oltre l’orario consentito.

Spaccio di cocaina a Trastevere

Tornando all’arresto del pusher – un ragazzo di 25 anni – i Carabinieri lo hanno fermato sul Ponte Sisto mentre cedeva dosi di cocaina ad un altro giovane. Quest’ultimo è stato identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore.

L’arresto

Il fermato ha anche opposto resistenza ai militari spintonandoli al fine di divincolarsi per evitare l’arresto ma è stato bloccato e portato in caserma. Dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il suo arresto è stato poi convalidato nel corso dell’udienza presso le aule del Tribunale di Roma.