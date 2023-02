Roma, la pasticceria Cavalletti apre all’Eur: ecco dove e quando

Roma si fa più dolce con l’inverno! La famosissima pasticceria Cavalletti, attiva sulla piazza sin dal 1951, ha ufficialmente inaugurato l’apertura di un nuovissimo punto vendita proprio nella Capitale. Tra i suoi prodotti di punta, amatissimi dai clienti, ricorderete sicuramente la gustosissima Millefoglie che, stando ad alcune narrazioni più o meno ufficiali, sarebbe stata apprezzata anche dalla Regina Elisabetta.

Nuova apertura all’Eur per la famosa pasticceria Cavalletti

La Sede storica, di via Nemorense 179-181, quella originaria e di punta, a cui la Regina Elisabetta in persona, ogni anno, si rivolgeva per farsi inviare direttamente a Buckingam Palace il celebre dolce tanto amato, è stata solamente l’inizio di una lunga storia. Ora, anche nel quartiere Eur, a pochissimi passi dalla fermata della metro, un nuovissimo punto di ristoro per gli amanti del dolce.

Primavera di novità a Roma: ecco le nuove aperture a partire da marzo

Pasticceria Cavalletti, eccellenza italiana

Ed ecco, allora, che dopo le tappe nel quartiere Trieste, a Roma Nord e a Tuscolano in zona Colli Albani (Tuscolano), arriva anche un altro punto vendita per la gioia di coloro che si trovavano troppo lontani. Anche all’Eur, precisamente in vial Europa 20, a due passi dalle fermate della Metro B eur Fermi, arriva un nuovo locale della storica catena, il quale è stato inaugurato di recente, nella giornata di lunedì 6 febbraio 2023, aperto tutti i giorni dalle 7 alle 21. Dolci, paste e l’inimitabile Millefoglie, oggi declinato in tantissime varianti tutte da gustare.

La ricetta segreta di Sergio Cavalletti

La ricetta madre rimane sempre quella creata dal fondatore dell’azienda, Sergio Cavalletti, il cui ingrediente segreto non è mai stato rivelato a nessuno, e a buona ragione. Ma, del resto, poco importa. L’importante è poterne usufruire ogni volta che si vuole, ricreando ad ogni assaggio una vera e propria tempesta emotiva sul proprio palato. Una vera e propria eccellenza non solo per il territorio capitolino, ma per tutta Italia: non mancano infatti avventori che proprio a Roma, oltre a musei e opere d’arte a cielo aperto, si dirigono appositamente in una delle sue sedi per porta via qualche souvenir dalla vita breve.