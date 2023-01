Quando ricominciano le scuole a Roma e nel Lazio a gennaio 2023? La data di apertura dopo le feste

Le feste sono quasi finite e le normali attività quotidiane stanno per riprendere. E la domanda di molti è solo una: quando ricominciano le scuola a Roma e nel Lazio dopo le vacanze di Natale? Ecco la data di apertura dopo le feste, così i più piccoli (e non solo) potranno tornare sui banchi di scuola a studiare, giocare e imparare.

La data di apertura delle scuole nel Lazio

Quest’anno le vacanze che includono Natale, Capodanno e Befana sono particolarmente lunghe perché l’epifania cade il 6 gennaio che è un venerdì. In generale il 2023 sarà un anno fortunato per le vacanze perché con soli 4 giorni rossi sul calendario ci sono in realtà 32 giorni di riposo. Il 2023, insomma, è l’anno dei ponti. All’ inizio dell’anno scorso, il dipartimento che si occupa dell’istruzione nella Regione Lazio, ha stilato un calendario e i giorni di scuola devono essere 206 per mantenere l’anno valido. L’inizio era stato fissato per giovedì 15 settembre 2022 e tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, chiuderanno nel Lazio l’8 giugno 2023. Quindi, quando ricomincia la scuola dopo le vacanze di Natale?

Data di riapertura delle scuole dopo le feste a Gennaio 2023

Vorremmo che questi giorni di riposo non finissero mai… invece siamo giunti quasi alla fine e “l’epifania che ogni festa porta via” è quasi arrivata. Le date delle vacanze di Natale subiscono piccole variazioni da regione a regione, in base al vademecum del calendario scolastico approvato per il 2022-2023. Nel Lazio le vacanze di Natale sono iniziate il 23 dicembre e termineranno ufficialmente il 6 gennaio: si torna a scuola subito dopo l’epifania. Quindi, le scuole che prevedono il sabato come giorno di lezione, riapriranno le porte proprio sabato 7 gennaio. Tutti gli altri istituti che prevedono la frequenza dal lunedì al venerdì, invece, regaleranno agli studenti e alle studentesse due giorni di vacanza in più e le lezioni riprenderanno lunedì 9 gennaio.