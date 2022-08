Roma, la trattativa con l’Olympiacos per Mady Camara

AS Roma. Si tratta di una vera e propria manovra d’emergenza, di certo non preventivata, ma ora divenuta necessaria a causa dell’emergenza a centrocampo con cui la Roma si è ritrovata drasticamente a fare i conti. Parliamo, ovviamente, dell’infortunio di Georginio Wijnaldum, che ha costretto l’intera società a sondare nuovamente il mercato dei centrocampisti.

Emergenza a centrocampo dopo l’infortunio di Wijnaldum

C’è bisogno, insomma, di un giocatore in grado di rimpiazzare – per quanto possibile – l’olandese fino al suo ritorno. L’infortunio no è stato cosa da poco, dal momento che l’agognato ritorno, con ogni probabilità, non avverrà prima di gennaio.

L’opzione: Mady Camara

Per tale motivo, Tiago Pinto è intenzionato a consegnare il prima possibile un sostituto a José Mourinho e, in questo senso, le attenzioni del gm giallorosso sembrano essersi focalizzate su un mediano che la scorsa stagione ha giocato la Champions League. Si tratta proprio di Mady Camara, centrocampista classe ’97 di proprietà dell’Olympiacos.

Dopo qualche giorno di ponderate riflessioni, ecco che la Roma avrebbe individuato il sostituto ideale in attesa della ripresa definitiva di Wijnaldum. Il giocatore, classe ’97 ha un contratto fino al 2024 con l’Olympiacos e, per questo può arrivare in prestito.

La trattativa per il giovane centrocampista

La stessa formula aveva stuzzicato anche le fantasie più recondite del Monza, che aveva provato ad intavolare la trattativa. Ma, ovviamente, la concorrenza della Roma ha chiaramente avuto la meglio nelle valutazioni fatte dal giocatore. Tiago Pinto vorrebbe prendere il giocatore in prestito con semplice diritto di riscatto e, proprio su questa formula, si sta ragionando con il club di Atene. L’operazione, al momento, non è ancora chiusa ma la Roma ha scelto Camara come prima opzione a centrocampo e farà di tutto per portarlo a casa.