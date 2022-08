Wijnaldum alla Roma: oggi l’arrivo a Ciampino, domenica la presentazione della squadra

Gini Wijnaldum entra ufficialmente a far parte della Roma. Il centrocampista olandese è pronto per la nuova avventura in giallorosso, con il Psg è tutto pronto: mancano soltanto alcuni scambi di documenti per far partire il giocatore già da oggi.

L’arrivo del calciatore a Ciampino

Il volo privato per Gini Wijnaldum è già stato prenotato. L’atleta atterrerà questo pomeriggio a Ciampino al terminal privato alle 16:50, a bordo dell’aereo dei Friedkin, per poi avviare tutto l’iter delle visite mediche a Trigoria. Domenica 7 agosto sarà presentato in grande stile allo Stadio Olimpico di Roma prima dell’amichevole allo Shakhtar. Un colpo importante per Mourinho, che a breve dovrebbe accogliere anche il Gallo Belotti.

L’accordo con la Roma

Wijnaldum si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni che scatterà a due condizioni: il raggiungimento del 50 per cento delle presenze stagionali e la qualificazione della Roma alla Champions League 2023/24. Il contratto per Wijnaldum sarà valido fino al 2025 e nella prima stagione il Psg contribuirà al pagamento dello stipendio per circa il 35 per cento, mentre dalla Roma riceverà circa 5 milioni netti.