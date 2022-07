Roma: dopo Dybala vicino l’accordo con il PSG per Wijnaldum

Roma scatenata sul mercato. Dopo il colpo Dybala, soffiato letteralmente all’Inter che lo monitorava da tempo, adesso i giallorossi sarebbero vicinissimi ad un altro acquisto. Si tratta di un centrocampista del PSG, Georgino Wijnaldum, che sarebbe così vicino ad approdare nella Capitale.

Wijnaldum alla Roma: cifre e formula

L’indiscrezione è stata rilanciata in queste ore e sta rimbalzando ovunque accendendo il tifo dei giallorossi, già alle stelle dopo l’arrivo della Joya. Ad ogni modo con il PSG si starebbe lavorando ad un prestito con diritto di riscatto (oppure obbligo) sulla base di circa 15 milioni di euro. Il nodo è però rappresentato dall’ingaggio, molto alto, attorno quasi ai 9 milioni di euro, per il quale servirebbe uno sforzo da parte proprio della società francese.

L’ultimo anno al PSG

Il centrocampista ha 31 anni, dunque non proprio giovanissimo, ma porterebbe comunque qualità ed esperienza alla linea mediana di Mourinho che potrà contare già su Matic. Nell’ultimo anno al PSG Wijnaldum ha collezionato in tutto 38 presenze tra le varie competizione e messo a segno 3 gol.

La carriera

Prima di approdare in Francia il centrocampista si era affermato con il Liverpool dove ha giocato per cinque anni. Agli esordi invece la sua carriera è stata divisa tra Feyenoord e PSV prima del salto, nel 2015, in Premier League con il Newcastle e poi come detto al Liverpool.