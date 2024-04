Sono stati fermati mentre stavano per rubare un’auto a Roma, nel quartiere di Torre Maura. E in più addosso avevano anche delle dosi di droga: la vicenda.

L’intervento dei Carabinieri – Foto non collegata ai fatti (ilcorrieredellacitta.com)

Furti di auto a Roma, ancora un caso nella Capitale, stavolta nel quartiere di Torre Maura. E’ qui che i Carabinieri hanno sorpreso due uomini a bordo di un’autovettura, regolarmente parcheggiata in strada, in cui erano riusciti ad entrare dopo aver forzato una portiera. I Militari li hanno fermati giusto in tempo, proprio mentre erano intenti ad avviare il motore.

Arrestati ladri-pusher a Torre Maura

Ebbene, a seguito del controllo – dopo che la coppia è stata bloccata e messa in sicurezza dai militari – i due sono stati trovati in possesso non solo degli arnesi da scasso ma anche di un panetto di hashish del peso di circa 95 grammi. In più sono stati rinvenuti 175 euro, sulla cui provenienza sono in corso ora ulteriori accertamenti.

Ad ogni modo, le persone fermate sono entrambe straniere: si tratta di un cittadino tunisino e di uno marocchino, entrambi 18enni, senza fissa dimora e con precedenti, che devono ora rispondere del reato di tentato furto di autovettura e detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo l’arresto i due fermati sono stati condotti presso le aule di Piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.