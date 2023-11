Roma, lavori del Giubileo a Termini: 20 ambulanti costretti a ‘traslocare’

Roma, zona stazione Termini: rimosse e delocalizzate 20 postazioni di ambulantato in via delle Terme di Diocleziano, viale Einaudi, via di Villa Peretti, via Amendola e via Gioberti.

Sgomberati 20 ambulanti in zona stazione Termini

A dare esecuzione a una determinazione dirigenziale è stato il Municipio Roma I Centro, dopo che il Tar e il Consiglio di Stato hanno rigettato il ricorso degli operatori. Le postazioni sono state spostate dentro il mercato di via Milazzo e in alcune traverse di via Cavour, a Roma.

Le parole della Presidente del Municipio I Roma centro, Lorenza Bonaccorsi, e dell’assessore al Commercio, Jacopo Scatà

“Lo spostamento delle postazioni si era reso necessario per permettere lavori giubilari e rispettare alcune prescrizioni di sicurezza”, hanno spiegato la Presidente del Municipio I Roma centro, Lorenza Bonaccorsi, e l’assessore al Commercio, Jacopo Scatà.

“La nuova sede è provvisoria ma lo spostamento definitivo: queste postazioni non torneranno più sui precedenti luoghi. Si tratta di un intervento che segue quello con cui abbiamo, precedentemente, spostato tre postazioni da via Cola di Rienzo. Altre ne delocalizzeremo con il via libera del Municipio al Piano del commercio”.