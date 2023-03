Roma, lavori sul Lungotevere in Sassia: ecco quando, a che ora e quali sono le strade chiuse

Roma. Cominceranno da oggi, lunedì 20 marzo, i lavori di manutenzione nel sottovia del Lungotevere in Sassia. Lavori che si svolgeranno unicamente nelle ore notturne, seguendo fasi e modalità differenti. In particolare, i primi prenderanno il via questa sera e termineranno giovedì 23 marzo. La manutenzione stradale sarà effettuata tra le 21 e le 6 e interesserà entrambe le corsie del sottovia, quindi, sia quella in direzione Gianicolense sia quella verso Gregorio VII. Di seguito tutti i dettagli sulle fasi dei lavori, le chiusure e le relative modifiche alla viabilità.

I lavori di manutenzione nel sottovia del Lungotevere in Sassia

Come anticipato, i lavori del sottovia del Lungotevere in Sassia prenderanno il via oggi, lunedì 20 marzo e seguiranno delle fasi diverse. Ad essere interessate dalla manutenzione stradale entrambe le corsie del sottovia, quindi, sia quella in direzione Gianicolense sia quella verso Gregorio VII ma non solo. Sarà chiusa anche – sempre per via dei lavori -la rampa che da piazza della Rovera porta a Gregorio VII. Questa chiusura al traffico seguirà i medesimi orari di quelle pocanzi menzionate (quindi, sempre nelle ore notturne dalle 21 alle 6) ma è prevista anche il 28 e il 29 marzo prossimo.

La viabilità

I lavori avranno inevitabili ripercussioni anche sulla viabilità. Per quel che riguarda questo aspetto, la chiusura che desterà i maggiori disagi sarà quella prevista dalle 21 di venerdì 24 marzo alle 6 di lunedì 27 marzo. Come specificato dal sito di Roma Mobilità: ‘In questo caso la chiusura sarà ininterrotta, quindi sia di giorno che di notte, ma interesserà solo la corsia del sottovia che porta sul lungotevere Gianicolense. Resterà invece aperto e percorribile l’accesso a via Gregorio VII. Sempre in questi giorni, dalla sera del 24 alla mattina del 27, sarà sospeso il divieto di transito in vigore su via San Pio X’.