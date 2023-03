Roma, Nomentana nel caos: i lavori di potatura mandano in tilt la viabilità

Le potature in corso sulla Nomentana stanno creando grandi disagi tra i cittadini residenti e coloro che sono costretti ad attraversare quella strada per motivi di lavoro. Nel migliore dei casi gli automobilisti si trovano incolonnati, chiusi nelle proprie auto, nella speranza di riuscire a superare il tratto critico in tempi accettabili. Ma la speranza sembra essere vana, visto che dal tunnel della tangenziale per chi va verso la Salaria e dalla Salaria per chi va in direzione opposta, si registra una colonna interminabile di auto.

La rabbia dei residenti e degli operatori commerciali

Le potature vanno avanti – secondo i cittadini, vanno avanti a rilento – e con esse i disagi sulla Nomentana che stanno provocando grande rabbia tra i residenti, tra i quali anche operatori commerciali che registrano un considerevole calo delle attività, essendo diventati quasi irraggiungibili. I romani, costretti a dover percorrere la Nomentana, proprio non riescono a capire come mai ci voglia così tanto tempo e perché questo tipo di interventi non possano essere svolti in orario notturno, quando non creerebbero alcuna conseguenza sulla viabilità.

Non è la prima volta che la potatura degli alberi mette in crisi la viabilità

Già un mese fa sempre sulla Nomentana nel tratto tra Corso Trieste e viale regina Margherita, chiuso al traffico, gli interventi di potatura avevano messo a dura prova la viabilità in entrambe le direzione. Anche in quell’occasione gli automobilisti erano costretti a lunghe attese in fila o a cercare strade alternative, con grandi disagi. Ma sono diverse le località capitoline nelle quali si stanno svolgendo interventi di potatura. Tutte zone estremamente trafficate, come a Trastevere.

Nonostante le problematiche evidenti che questo tipo di lavori provoca, si tratta comunque di interventi necessari e programmati che, a quanto pare, non vengono svolti in orario notturno per non disturbare il riposo dei romani con rumori molesti.