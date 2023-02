Roma, lavori sulla tangenziale, chiusa la galleria Fleming (di notte): orari e info

Nuovi lavori sulla Tangenziale che attraversa Roma: la capitale è la città più pericolosa a livello europeo per il numero di incidenti stradali, anche a causa del manto e della poca manutenzione delle strade primarie e secondarie. Il Comune ha deciso di intervenire con dei lavori mirati su una delle strade più trafficate: la Tangenziale che collega varie parti della metropoli.

Lavori sulla tangenziale di Roma

La tangenziale di Roma necessitava di un’accurata manutenzione da molti anni, il manto stradale era, infatti, ricco di buche e pericolosità per le auto. Dopo numerose segnalazioni ed incidenti automobilistici a causa della scarsa viabilità, il Comune di Roma ha investito per effettuare dei lavori, iniziati il 30 gennaio. L’Assessorato ai Lavori pubblici e delle Infrastrutture di Roma Capitale ha dichiarato che si tratta di una manutenzione ordinaria. I lavori hanno il compito di ristabilire una piena efficienza del manto stradale. Non è ancora ben chiaro quando termineranno i lavori.

Chiusa la Galleria Fleming: orari e info

Il centro dei lavori è proprio la Galleria Fleming, che si trova sulla tangenziale est. Il cantiere si trova nel tunnel con direzione Tor di Quinto e Salaria. I lavori sono notturni, per cui la galleria rimane totalmente chiusa al traffico dalle 22 alle 6 del mattino. Durante tutto il giorno, però, permane il restringimento della carreggiata. Nella galleria è presente un altro tunnel che porta a Corso Francia, il quale non è incluso nei lavori e non subisce modificazioni di alcun tipo. I lavori dovrebbero durare circa una settimana, salvo rallentamenti. Nelle ore di punta è previsto un grande traffico nell’area interessata. Una volta che i lavori saranno terminati, il cantiere verrà smantellato e la galleria sarà aperta nuovamente al traffico con l’uso di entrambe le carreggiate.