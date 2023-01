Roma, traffico impazzito e colonne d’auto sulla Nomentana: potature in corso

Roma. Il traffico è di casa nella Capitale. Non c’è da meravigliarsi se di buon mattino, quando crediamo di aver fatto l’ottima pensata di partire di casa una mezz’ora prima, per non andare di fretta e non essere con l’acqua alla gola, in realtà, ci rendiamo conto che tutti, più o meno, hanno pensato lo stesso. Tutti che credevano di poter fronteggiare il traffico romano anticipando la propria sveglia. E quindi, tutti nuovamente imbottigliati in strada. Ironia a parte, la viabilità nelle ore di punta può diventare un vero e proprio inferno. Minuti interminabili, con tanto di stress e tensione, passati all’interno dell’abitacolo della nostra vettura, che diventa la nostra seconda casa. Basta poi che si verifichi qualcosa sulle strade, a complicare ancora di più la situazione. Come accaduto, ad esempio, nella giornata di ieri, quando sulla tangenziale i veicoli erano rimasti fermi per molto tempo, a partire più o meno dalle 9.30 del mattino. Il motivo? La chiusura di una galleria a causa di un pannello-portellone pericolante e a rischio caduta. Insomma, chiusure che possono accadere, così come i lavori di manutenzione sulle strade. Ma quando accadono, a Roma, uscire di casa diventa una vera e propria impresa.

Incidente a Fiumicino, paralisi del traffico da oltre un’ora sul viadotto di via dell’aeroporto

Potature in corso sulla Nomentana e traffico fermo

Anche oggi, venerdì 20 gennaio 2023, gli utenti della strada si stanno chiedendo come mai il traffico è maggiorato rispetto ai giorni precedenti, soprattutto in alcune sezioni della Capitale. Anche qui è bastato poco per mandare tutto in tilt: colpa della potature, che erano state annunciate dal Comune proprio qualche giorno fa, e iniziate dalla giornata di ieri, giovedì 19 gennaio 2023. Assaliti dal traffico sono soprattutto i quartieri Nomentano, Trieste e Porta Pia. Le potature in queste ore stanno interessando, nel dettaglio, il tratto tra viale Regina Margherita e piazzale di Porta Pia. E così, il flusso si rallenta, e tutti i veicolo – auto, bus, moto – che provengono da corso Trieste, da via Nomentana vengono continuamente deviati verso viale Regina Margherita che è letteralmente sovraffollata. Se si volesse andare verso Porta Pia sarà quindi necessario passare per via Morgagni. Inutile dire che i tratti con semafori, incroci e altro, come piazza Galeno, sono veri e propri covi di ingorghi, con tanto di clacson impazziti e tutto il resto.