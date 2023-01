Roma, traffico in tilt: chiusa la galleria della tangenziale

Traffico a Roma in tilt sulla tangenziale, e anche sulla sezione urbana dell’A24. In queste ore della giornata di oggi, giovedì 19 gennaio 2023, non pare sia una buona idea imboccare la tangenziale, soprattutto se non si vuole rimanere intrappolati in una fila interminabile di auto che ancora stenta a sciogliersi. La chiusura del tratto interessato è iniziata alle 9 del mattino, ma le code risultano ancora lunghe e il via libero pare non sia ancora arrivato. Ecco il dettaglio della mattinata.

Incidente mortale sulla A1 Roma Firenze: furgone si ribalta, perde la vita un 50enne. Autostrada chiusa

Traffico a Roma: code sulla tangenziale per chiusura Galleria Nuova Circonvallazione Interna

Code lunghe, traffico in tilt e un congestionamento a cui nessun pendolare o viaggiatore vorrebbe assistere, soprattutto durante la mattinata, in pieno orario lavorativo. Ad ogni modo, il blocco è stato determinato da un pannello-portellone percolante e a rischio caduta nel tunnel della Nuova circonvallazione interna. Così, di conseguenza, la chiusura è stata immediatamente disposta dagli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale, con la finalità di dare spazio e tempo alle verifiche tecniche necessarie per la messa in sicurezza del tratto interessato.

Il dettaglio e le info sulla viabilità

Insomma, ci sono verifiche tecniche in corso. Pertanto, è chiusa al traffico la Galleria Nuova Circonvallazione Interna tra A24 e svincolo per Via dei Monti Tiburtini direzione Via Salaria. Chiuso al traffico, inoltre, anche il Bivio A24/Tangenziale est provenendo da G.R.A. verso Via Salaria. La chiusura è avvenuta di buon mattino, nella giornata di oggi, giovedì 19 gennaio 2023, intorno alle ore 9.00, in direzione via Salaria. Come anticipato, ci sono state per diverse ore evidenti ripercussioni al traffico verso lo stadio Olimpico, aggravate, tra l’altro, anche da un precedente incidente stradale. Il traffico e le code, come segnalato da LuceVerde, si registrano principalmente, in tangenziale, a partire da largo Passamonti, e sul tratto urbano dell’A24 dall’uscita di via Fiorentini.