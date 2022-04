Roma, lo accerchia e lo rapina: arrestato minorenne, denunciato il complice

Roma, ancora una stretta sulla movida. Le verifiche sono state attuate durante un servizio di controllo preventivo predisposto dal Comando Provinciale di Roma proprio nelle zone della cosiddetta movida. Qui i Carabinieri della Compagnia di Trastevere hanno arrestato un minore gravemente indiziato di essere autore di due rapine commesse ai danni di 3 studenti che si trovavano nello storico rione per trascorrere una serata di divertimento. Anche un altro ragazzo minorenne è stato denunciato perché indiziato di essere il complice.

I controlli dei Militari

I Carabinieri erano intervenuti in piazza San Calisto a seguito di una segnalazione di rapina ai danni di un 15enne romano che ha riferito di essere stato accerchiato da alcuni ragazzi che gli hanno repentinamente strappato dal collo una catenina in argento, per poi mescolarsi tra la folla.

Poco dopo, un altro colpo è stato messo a segno in via della Paglia ai danni di due 18enni romani che, con le stesse modalità, secondo quanto da loro dichiarato ai Carabinieri, erano stati rapinati di un telefono cellulare, di una carta di credito e della sigaretta elettronica.

Arrestato 15enne e denunciato anche un 17enne

Gli immediati accertamenti dei Carabinieri hanno consentito di rintracciare 2 persone, corrispondenti per modo di vestire e tratti somatici alle descrizioni fornite dalle vittime. Si tratta di un 15enne, con precedenti analoghi, che è stato arrestato e un 17enne, incensurato, denunciato a piede libero.

I Carabinieri hanno rinvenuto nelle loro tasche la collanina rapinata in piazza San Calisto, che è stata restituita al legittimo proprietario. Entrambi sono gravemente indiziati di rapina in concorso aggravata e continuata. Il 15enne è stato portato nel Centro di Prima Accoglienza “Virginia Agnelli” di Roma dove rimane a disposizione dell’A.G. per i minorenni.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate all’identificazione di eventuali altri complici e se i due indagati siano gli stessi autori di rapine commesse in passato nella zona di Trastevere con lo stesso modus operandi.