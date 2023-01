Roma, metro C: approvato il progetto definitivo della tratta Venezia-Colosseo

Roma. Una buona notizia per cittadini e turisti fa capolino con l’arrivo del nuovo anno. Riguarda i trasporti ed in particolare la terza linea metropolitana di Roma, la linea C: approvato il progetto definitivo ed il quadro economico della tratta Venezia-Colosseo. A renderlo noto Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale.

Approvato il progetto sulla tratta Venezia- Colosseo, le parole di Patanè

“La Commissaria Straordinaria del Governo, Maria Lucia Conti, ha emanato un’ordinanza che approva il progetto definitivo e il quadro economico della tratta della Linea C Venezia-Colosseo”. Queste le parole di Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale, per rendere nota l’approvazione del progetto inerente alla metro C.

Settimane importanti quelle trascorse, come sottolinea poi Patanè che spiega: “Le ultime settimane sono state estremamente importanti per la terza linea della metropolitana di Roma: prima la Commissaria Straordinaria del Governo, Maria Lucia Conti, ha emanato l’ordinanza di approvazione del progetto definitivo della variante della stazione Fori Imperiali della Metro C; poi, grazie all’impegno e alla determinazione del Sindaco Gualtieri, il Governo ha inserito nella Legge di Bilancio i fondi per il proseguimento della Metro C fino a Farnesina e ora è arrivata un’altra importante notizia che ci consente di guardare al futuro della Linea C con rinnovato ottimismo”.

“Grazie agli stanziamenti del Governo, al lavoro della Commissaria, del Dipartimento Mobilità, di Roma Metropolitane e di tutti gli altri attori coinvolti stiamo dando concretezza ad un’opera tanto attesa e di fondamentale importanza: siamo tutti al lavoro pancia a terra per rispettare i tempi e regalare a Roma un’infrastruttura fondamentale per migliorare la mobilità cittadina e la qualità della vita dei romani”, conclude l’Assessore.